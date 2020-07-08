13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга объедет каждый район, перед этим пообщавшись с жителями по телефону

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о предстоящих объездах районов уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, они состоятся в июле и начале августа этого года.
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"Объезды я провожу летом. Потому что по их итогам начинается планирование бюджета в части анализа основных проблем и вопросов, которые необходимо решить в следующем году", - заявил Высокинский в прямом эфире телеканала "Студия 41".

При этом за день до объезда глава Екатеринбурга проведет прием жителей района по телефону: он состоится удаленно в формате "горячей линии". Александр Высокинский отметил, что программа объезда во многом будет сформирована на основе поступивших от горожан обращений.

Как добавили в мэрии, первый прием состоится для жителей Ленинского района 13 июля с 16 до 18 часов. Запись осуществляется с 10 утра 7 июля и до 12.00 10 июля включительно по телефону: +7 (343) 376-42-96.

Традиция проводить ежегодные приемы перед объездами районов была возобновлена Высокинским в прошлом году.

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Мэр Екатеринбурга объедет каждый район, перед этим пообщавшись с жителями по телефону

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Теги: Высокинский, объезды, телефон, Екатеринбург



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