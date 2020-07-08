В Челябинске обманутые дольщики записали обращение к Текслеру, в котором пожаловались на бездействие чиновников

В Челябинске обманутые дольщики ЖК "Радуга" около правительства области записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру. Дольщики пожаловались на бездействие чиновников в решении вопроса по достройке домов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам дольщиков, их дома не достраиваются, решение вопроса остановилось и им снова приходится писать обращения к областным властям.

"Мы не получаем от минстроя опять каких-то конкретных комментариев по датам. У нас вообще сложилось ощущение, что во всей структуре власти региона нет ни одного человека, возможно, кроме вас, который реально бьется за решение проблемы с достройкой домов... Алексей Леонидович, нас очень расстраивает ощущение, что все эти руководители работают только с вашего пинка. Мы все-таки граждане нашего региона и рассчитываем на то, что министры и вице-губернаторы будут относиться ответственно к нам и решению наших проблем", - заявил депутат Калининского райсовета Челябинска Николай Ольховский.

Напомним, проблемы у строительной компании начались в конце 2017 года. В этот момент было приостановлено строительство семи домов, три их которых находились в очень высокой степени готовности. Было заключено более 700 договоров долевого участия. Компания аффилирована с предпринимателем Александром Сребрянским. В сентябре 2019 года она была признана банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на один год, утвержден конкурсный управляющий. В апреле текущего года один дом был сдан, а дольщики получили квартиры. По решению главы региона объект достраивался за счет средств регионального фонда помощи ЮУ КЖСИ. Остальные шесть домов СК "Радуга" будут достраиваться совместно с "ДОМ.РФ".