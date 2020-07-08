Володин назвал решение ЕСПЧ по делу депутата Рашкина политическим и ангажированным

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает политическим и ангажированным решение ЕСПЧ, который присудил депутату от КПРФ Валерию Рашкину компенсацию от властей России из-за проигранного им иска.

"Может, ЕСПЧ не дочитал высказывания Рашкина?" - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента. По мнению спикера, "никакого отношения к правосудию и объективности" вердикт ЕСПЧ не имеет.

Ранее ЕСПЧ постановил выплатить парламентарию 7,8 тысяч евро после проигранного Володину суда в качестве компенсации морального вреда.

В 2010 году Ленинский районный суд Саратова обязал Рашкина выплатить 1 млн рублей по иску тогда вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутат упомянул на митинге 7 ноября 2009 года фамилию Володина среди людей, виновных, по мнению коммуниста, "в преступлениях перед народом и русской нацией". Володин просил взыскать 5 млн рублей, напоминает Regnum.

Напомним, в 2009 году саратовское отделение "Единой России" обвинило депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в призывах к свержению власти.

Партия направила жалобы на выступление Рашкина в прокуратуру Саратовской области, отделение Следственного комитета при прокуратуре и в управление ФСБ.

Недовольство "Единой России" вызвало сравнение Рашкиным текущей ситуации в России с 1917 годом. В частности, он заявил: "Я призываю вас к новой революции!", а также выступил с критикой в адрес президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина