Роспотребнадзор: У 5,4% пермских жителей выработался иммунитет к коронавирусу

Согласно проведенным исследованиям на антитела к SARS-CoV-2, 5,4% жителей Прикамья уже переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет. Количество исследований в регионе за последнее время возросло до 23 тыс., передает интернет-газета Текст.

При этом, число краевых жителей с иммунитетом значительно возросло с конца прошлого месяца. Роспотребнадзором после 7 тыс. проведенных тестов было выявлено всего 3% пермяков с антителами. В лаборатории "Инвитро" по итогам тысячи исследований иммунитет к коронавирусной инфекции был выявлен у 10% клиентов.

Напомним, что по предварительным данным, риск повторного заболевания коронавирусом является незначительным. Несмотря на это, врачи предупреждают, о все еще имеющейся вероятности повторного заражения.