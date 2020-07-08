13 Октября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Свердловской области внесли на эскроу-счета 10,6 млрд рублей

Свердловская область начала активный переход на проектное финансирование строительства. На 1 июня в регионе было открыто 3 тыс. 800 эскроу-счетов.

По словам начальника Уральского главного управления Банка России Рустэма Марданова, сейчас на эскроу-счетах размещено 10,6 млрд руб. При этом, по его словам, уже есть завершенные проекты."276 счетов на общую сумм в 811 млн руб. уже раскрыто. На 1 июня банки получили 130 заявок от застройщиков. Из них 56 одобрено, по 46 отказано. Основная причина отказа – низкая рентабельность ниже 20-15%. Во-вторых, по ряду проектов есть проблемы с разрешительной документацией", - рассказал Рустэм Марданов.

Напомним, с 1 июля 2019 года, согласно 214-ФЗ, застройщики имеют право привлекать финансирование проектов только по принципу эскроу счетов: покупатель перечисляет деньги не застройщику, а на специальный счет в банк. Застройщик в свою очередь может получить их только после сдачи объекта в эксплуатацию.

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Жители Свердловской области внесли на эскроу-счета 10,6 млрд рублей

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Теги: эскроу-счет, строительство



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