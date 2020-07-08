"Зараза существует, она крайне неприятна". Гитарист "Чайфа" Владимир Бегунов подхватил коронавирус

Гитарист популярной екатеринбургской группы "Чайф" Владимир Бегунов подхватил коронавирус. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сам рассказал в небольшом видео, опубликованном в официальных соцсетях коллектива.

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Поставлен диагноз: мне поставлен COVID, поставлена пневмония", - рассказал артист.

По его словам, он начал своевременное лечение, поэтому у него поражено всего 10% легких.

"Это очень и очень хороший результат, учитывая ту хрень, с которой пришлось столкнуться. Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы. Зараза существует, она крайне неприятна", - заявил рокер.

Он отметил, что болезнь протекает очень тяжело и резко, и система здравоохранения не готова к ней. Бегунов добавил, что нагрузка на медработников сейчас значительно увеличилась. По его словам, после известия об обнаружении у него коронавируса все участники "Чайфа" прошли тесты, которые оказались отрицательными. Тем не менее, группа пока приостановила свою деятельность.

"Берегите себя, берегите окружающих", - заключил музыкант.

Напомним, в июне Владимир Бегунов прокомментировал эпоху коронавирусного "карантина". Он признавался, что на три месяца "просто выпал из жизни".