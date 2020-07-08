В Прикамье продлен режим самоизоляции

В Пермском крае режим строгой самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями продлен до 26 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Всего с начала пандемии в Прикамье заболели 857 жителей региона старше 65 лет, что составляет более 20% от общего числа заболевших. Эти категории граждан являются наиболее уязвимыми в период пандемии COVID-19. Большая часть смертей от коронавируса связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

Представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращения за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг (в том числе почтовых и банковских) – обязательно в средствах индивидуальной защиты; а также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции (временной самоизоляции) и выезды на дачи и садовые участки.

Добавим также, что в остальных случаях ограничительные меры в Прикамье постепенно отменяют. В ближайшее время начинает работу Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького и Пермская художественная галерея. Также накануне было принято решение об открытии пермского зоопарка для индивидуальных посещений и экскурсий группами до пяти человек. Для прогулок вновь доступно все пространство учреждения, за исключением кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными.