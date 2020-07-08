13 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
хирург, врач, скальпель, операция (2017) | Фото:kovrov33.ru

Суд обязал медицинскую компанию выплатить пермяку 700 тысяч рублей за смерть матери

Лысьвенский городской суд Пермского края обязал ООО "МК "УралМед" выплатить жителю Прикамья 700 тыс. руб. компенсации морального вреда, причиненного смертью его матери. Судом был установлен факт некачественного оказания компанией медицинской помощи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда, 29 марта 2018 г. местная жительница обратилась к врачу-хирургу ООО "МК "УралМед" после краевого онкологического диспансера. Врачом было принято решение о проведении биопсии под местной анестезией, несмотря на то, что перед самой операцией не были проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования, направленные, в том числе, и на выявление у пациентки аллергической реакции или возможной чувствительности к препаратам. На предварительную консультацию к терапевту женщину также никто не направлял. Во время оперативного хирургического вмешательства врач нарушил дозировку препарата, применение которой в качестве инъекций запрещено, что привело к развитию у пациентки эпиприпадка, рвоты и остановки сердца. 1 апреля 2018 г. женщина скончалась от токсического действия, что также подтвердила судебная комплексная медицинская экспертиза.

Лысьвенский городской суд Пермского края установил, что смерть матери потерпевшего состояла в причинно-следственной связи с ненадлежащим исполнением врачом своих профессиональных обязанностей. В связи с указанными обстоятельствами хирург был привлечен к уголовной ответственности. Суд определил сумму компенсации в размере 700 тыс. руб., отметив, что смерть близкого родственника является невосполнимой утратой, необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие истца, его неимущественное право на родственные и семейные связи, а также требования разумности и справедливости. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение городского суда оставила без изменения.

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Суд обязал медицинскую компанию выплатить пермяку 700 тысяч рублей за смерть матери

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Теги: МК УралМед, смерть по халатности, компенсация, суд



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