В Челябинске пьяный водитель грузовика сбил во дворе женщину

В Челябинске пьяный водитель грузового автомобиля сбил женщину во дворе дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел вечером 7 июля на улице 40 лет Победы напротив дома 61.

33-летний водитель управлял грузовым автомобилем ГАЗ -5204 в состоянии опьянения. Он двигался по дворовому проезду, где сбил 42-летнюю женщины. В результате ДТП женщина получила травмы.

Известно, что ранее водитель дважды задерживался сотрудниками Госавтоинспекции и отказывался от прохождения процедуры освидетельствования на состояния опьянения. Так же задерживался сотрудниками ДПС за управление транспортным средством будучи лишенным водительского удостоверения и невыполнение законных требований сотрудников полиции.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.