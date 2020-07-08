Власти Чехии отказались комментировать дело Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать дело советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова.

"Без комментариев", - приводит слова первого вице-премьера Denik N.

Ранее адвокаты Сафронова сообщили, что ФСБ подозревает его в передаче информации чешским спецслужбам о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Разведка Чехии, в свою очередь, действовала под руководством США.

По версии следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, пишет Regnum. Сведения, содержащие государственную тайну, он передал в 2017 году.

По словам представителей защиты Сафронова, дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было заведено только 6 июля.

Напомним, Иван Сафронов был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях.

Сообщалось, что причиной задержания могла стать статья в Коммерсанте о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны. Позднее Песков заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью. Материалы дела засекретила ФСБ, подозревающая Сафронова в работе на одну из стран НАТО.

Ивана Сафронова арестовали на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы.