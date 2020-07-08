Мэр Губкинского подхватил коронавирус, инфекция дала осложнения

Глава Губкинского Андрей Гаранин попал в больницу с коронавирусом. Инфекция вызвала осложнения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Друзья, нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения. В таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас лечатся 52 жителя Губкинского", - написал мэр в своём Instagram.

В Губкинском ситуация с местами сложная.

"На прошлой неделе организовали 30 дополнительных коек для пациентов с COVID–19, но они уже заполнены. Поэтому в ближайшее время будет открыто ещё 60 коек", - уточнил Гаранин.