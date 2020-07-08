Текслер назначил начальника управления проектной деятельности областного правительства

Губернатор Алексей Текслер назначил Светлану Мишукову начальником управления проектной деятельности правительства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Мишукова с января текущего года исполняла обязанности руководителя управления. Ранее она занимала должность первого заместителя руководителя Главного контрольного управления Челябинской области.

Напомним, управление проектной деятельности было создано в декабре прошлого года. Оно будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов.