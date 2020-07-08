Куйвашев: социальное дистанцирование и масочный режим останутся с нами надолго

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что специальные группы, созданные для контроля за обеспечением мер эпидемиологической безопасности в период распространения коронавирусной инфекции, не должны снижать активности. По его словам, особую актуальность эта работа принимает сейчас, когда ряд организаций постепенно возобновляет свою деятельность.

"Эпидситуация в регионе стабильна, ежедневные колебания по количеству заболевших небольшие. Система здравоохранения со своими задачами справляется, все необходимые для лечения больных препараты, оборудование, материалы имеются в достаточном количестве", - заявил губернатор на заседании оперативного штаба 7 июля.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он напомнил, что работа детских садов во всей Свердловской области возобновлена с половинной нагрузкой. Еще одним шагом на пути к ослаблению режима повышенной готовности стало открытие летних веранд ресторанов в Екатеринбурге.

При этом, как отметил на заседании оперштаба главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, за минувшую неделю специалисты управления Роспотребнадзора провели проверки в 60 различных организациях и в 50 случаях выявили разного рода нарушения.

"Сейчас важно не ослаблять контроль за соблюдением правил безопасности. Мы все должны понимать, что вирус никуда не делся, поэтому обязательные меры личной гигиены, социальное дистанцирование, масочный режим в общественном транспорте, магазинах, местах с присутствием большого количества людей останутся с нами надолго. К этому должны быть готовы все – и люди, и бизнес", - призвал губернатор.

Ранее стало известно, что в июне в Свердловской области резко выросло число вызовов "скорой помощи" на подозрение COVID-19.