13 Октября 2020
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Политика В России
оскорбление (2013) | Фото:

Госдума одобрила законопроект об ответственности чиновников за хамство

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении административной ответственности за оскорбления, предусматривающий специальные санкции для чиновников.

За инициативу проголосовали 335 народных избранника, воздержались коммунисты. Отзывы на законопроект противоречивы: профильный комитет Госдумы требует предусмотреть закрытый перечень оскорблений, которые будут наказываться по новым правилам, а кабмин России настаивает, что специальная ответственность чиновников противоречит принципу равенства граждан перед законом.

Проект, внесенный в мае текущего года Александром Хинштейном и Андреем Турчаком ("Единая Россия"), предлагает уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в неприличной форме, но и в "иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность".

Сам Хинштейн в 2014 году оказался в центре скандала из-за своего поведения в самолете, который выполнял рейс Минеральные Воды - Москва. Следственный комитет обвинил его в мелком хулиганстве и невыполнении требований экипажа, а также в том, что он позволял себе выражения "в отношении бортпроводника и двух пассажиров, унижающие человеческое достоинство". Генпрокуратура тогда не усмотрела в действиях депутата административного правонарушения, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Госдуму в конце 2019 года было внесено два законопроекта, которые предусматривают санкции для чиновников и самих депутатов за оскорбление граждан.

Один из законопроектов предусматривает штрафы и отстранения от занимаемых должностей. Другой вводит уголовную ответственность, правда, с максимальным наказанием в виде обязательных работ (правовое управление Госдумы нашло в документе противоречия).

При этом комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение депутатов от КПРФ о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей.

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Госдума одобрила законопроект об ответственности чиновников за хамство

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Теги: Госдума, чиновники, хамство



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