Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 4,7% годовых

Сбербанк снизил ставки по своим ипотечным продуктам, снижение составило до 0,5 процентного пункта.

Минимальные базовые ставки на квартиры в новостройках при регистрации сделки в электронном виде теперь составляют 4,7% годовых.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры, пишет "Российская газета".

Ранее правительство России подписало постановление о расширении "путинской" ипотеки под 6,5%. Ранее российский президент сообщил, что увеличивается верхняя граница стоимости квартир в новостройках, которые можно приобрести под льготный процент.

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано", - сказал Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

Россияне смогут купить квартиры стоимостью до 6 млн руб. (ранее лимит был 3 млн руб.), а жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти – до 12 млн руб. (первоначальный лимит – 8 млн руб.).