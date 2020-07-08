13 Октября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Эпидемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его данным, вспышка ускоряется. Сегодня в мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения также заявила об увеличении скорости распространения коронавируса в мире, несмотря на улучшение в отдельных странах, сообщил гендиректора ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

"Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него ещё есть, где развернуться. Тяжёлая реальность заключается в том, что ситуация ещё не завершилась.", - сказал он.

"Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец" - сообщил глава ВОЗ.

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ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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