В Минэкономразвития не подтвердили резкое падение доходов россиян

Минэкономразвития РФ опровергает информацию о резком падении доходов россиян, о чем говорится в появившемся исследовании.

В первом квартале доходы граждан страны росли в номинальном и реальном выражении, а данные за второй квартал Росстат опубликует 17 июля, следует из сообщения министерства.

"В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. руб. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%… В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Напомним, недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. "Это очень сложная тема, потому что от региона к региону средний уровень заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тыс. умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало", - сказала Голикова.

Средний заработок граждан в стране, по данным Росстата, 47 867 руб. в месяц по итогам 2019 года. В первом квартале 2020 года он вырос до 48 390 рублей.