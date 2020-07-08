13 Октября 2020
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Политика За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

США официально выходят из ВОЗ

Американский Конгресс получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения.

"Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, - это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев - американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве", - сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес, передает ТАСС.

Ранее Трамп после сообщений СМИ инициировал расследование роли Китая и ВОЗ в возникновении нового коронавируса, на этом фоне стали появляться сообщения о возможном утаивании властями КНР реального количества заболевших.

15 апреля США приостановили финансирование ВОЗ. Трамп заявил, что организация ошиблась в реагировании и даже скрывала распространение коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что администрация президента работает над созданием альтернативы ВОЗ.

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США официально выходят из ВОЗ

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Теги: США, ВОЗ, коронавирус



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