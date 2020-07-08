Адвокат: Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова в передаче информации чешским спецслужбам о поставках российского оружия в ближневосточную африканскую страну.

Как сообщил адвокат Евгений Смирнов, речь идет о 2017 годе, а арест связан с журналистской деятельностью. По словам другого адвоката Сафронова Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении Сафронова не касается его журналистской деятельности, а корпорация "Роскосмос" упоминается в деле только как текущее место работы Сафронова.

По словам представителей защиты Сафронова, дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было заведено только 6 июля, сообщает ТАСС.

Напомним, Иван Сафронов был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в "Коммерсанте" и "Ведомостях". Сообщалось, что причиной задержания могла стать статья в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны. Позднее Песков заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью. Материалы дела засекретила ФСБ, подозревающая Сафронова в работе на одну из стран НАТО.

Ивана Сафронова арестовали на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд столицы.