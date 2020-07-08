В России изменят внешний вид водительских прав

Водительские права в России поменяют свой внешний вид.

Так, название документа продублируют на английском и французском языках. На лицевой стороне бланка столбиком будут идти надписи сиреневого цвета. Кроме того, в свидетельстве о регистрации появятся сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации машины, поставленной на учет на ограниченный срок, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в 2020 году в России, как ожидается, вступят в силу новые правила проведения экзамена на водительские права.

Изменения планируется внедрять поэтапно. В январе может быть снят запрет на обучение вождению на магистралях. В октябре 2020 года ожидается объединение раздельных частей экзамена - так называемые "город" и "площадку". Новые правила проведения экзамена разрешат аннулировать результаты, а также запретят проводить тест на заранее известных маршрутах.