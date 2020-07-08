13 Октября 2020
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Политика В России
Сергей Шнуров в Челябинске (2020) | Фото: Накануне.RU

Сергей Шнуров станет сопредседателем "Партии Роста"

Российский артист Сергей Шнуров встал во главе "Партии Роста".

Певца включили в список будущих сопредседателей на очередном съезде. Кроме него в список вошли: глава партии Борис Титов, актер Николай Фоменко, президент телекомпании "ВИD" Александр Любимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте Ксения Безуглова, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, эксперт Санкт-Петербургского общественного Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич и глава "Ассоциации защиты бизнеса" Александр Хуруджи.

Как ожидается, одобренные партией изменения вступят в силу после регистрации устава Минюстом России, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Министерство юстиции России отказало "Партии роста" в проведении онлайн-съезда, так как в уставе "отсутствуют положения, регулирующие проведение съезда "в дистанционном формате".

На съезде планировалось обсудить новую редакцию устава и программу партии на 2021 год, а также провести перевыборы основных органов управления и контроля партии.

Как сообщил зампредседателя партии Виктор Звагельский, партия намерена использовать другие онлайновые способы внутрипартийного общения.

Другие партии страны также активно осваивают онлайн-формат, переводя в него праймериз, маевки и пресс-конференции.

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Сергей Шнуров станет сопредседателем "Партии Роста"

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Теги: Шнуров, Партия роста



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Ранее 08.05.2020 07:30 Мск Минюст запретил "Партии роста" проводить съезд в интернете

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