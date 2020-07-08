СМИ: cборная РФ по футболу проведет все ближайшие домашние матчи в Москве

Домашние матчи Лиги наций UEFA сезона-20/21 сборная России сыграет в Москве, сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

По его словам, это связано с тем, что нет понимания — "со зрителями будем играть или же при пустых трибунах".

В группе №3 Лиги "В" с российской командой сыграют Сербия, Венгрия и Турция. Первая встреча состоится с сербами 3 сентября. Пока конкретные стадионы, где пройдут игры, неизвестны, сообщает телеканал "360".

Напомним, сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь встреч. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Позднее СМИ сообщили о COVID-19 еще в нескольких футбольных клубах.