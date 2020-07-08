13 Октября 2020
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Экономика В России
Коллаж, падение рубля (2020) | Фото: Накануне.RU

Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии

Несмотря на то, что Россию нередко критикуют за зависимость от нефти, у страны также есть и другие мощные производственные потенциалы, сообщил японский экономист Юсукэ Оцубо.

Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт. По его словам, экономика России "закалена" из-за западных санкций. Остановка ряда предприятий и организаций из-за ограничительных мер, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли того удара по экономике страны, который прогнозировали специалисты.

"Корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным, подчеркнул эксперт.

Оцубо уверен, что в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны, сообщает "Рен ТВ".

В конце июня президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет, поспособствует выходу из кризиса, связанному с коронавирусом, с минимальными потерями.

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой", - заявил глава государства в ответ на вопрос о том, пережила бы наша страна этот кризис в условиях, которые были 20 лет назад.

Глава государства напомнил, что в 90-е России гуманитарную помощь оказывали не в связи с техногенными катастрофами, а как беднейшей стране мира, чтобы "с голоду не помирали". Без внешних кредитов Россия не могла зарплату выплачивать и даже военным не платили месяцами.

"У нас с 1999 года по 2019-й удвоился ВВП страны, то есть экономика выросла в два раза, инфляция составляла 2600 процентов, даже в 1997 году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%, а сейчас у нас по году было три", - констатировал президент.

В условиях сегодняшнего дня, по словам Путина, ставится ориентир в 4%, и скорее всего, где-то такой процент будет. Он также напомнил, что сейчас на выплаты россиянам с детьми и поддержку экономики и пострадавших отраслей направляются деньги - из резервов, возможностей бюджета, которые выросли в 50 раз за 20 лет.

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Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии

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Теги: экономика, ВВП, Россия



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