"Мамонт перевел деньги - поздравляем работника!" Екатеринбуржцев "разводит" компания доставки суши

В России на фоне коронавирусного кризиса появляются все новые способы "выманивания" денег с населения. Так, житель Екатеринбурга столкнулся с попытками узнать данные его карты вплоть до кода при доставке еды. О случившемся он рассказал Накануне.RU.

Случаи хищений средств с помощью сервисов доставки еды весьма нередки. Так, ранее периодически поступали сведения о том, как нечистые на руку личности, используя различные сервисы по приготовлению блюд, списывали у людей деньги с банковских карт. Однако произошедший с уральцем случай невероятно циничен - он даже узнал, что люди из "компании" называют его "мамонтом".

Мужчина решил заказать вечером к приходу друзей роллы и нашел в интернете новый для себя сайт с доставкой роллов и суши под названием "Sushi House". Сайт был оформлен стандартно и ничем не отличался от других сайтов по доставке японской кухни: разделы "меню", "контакты" и даже графа "о компании".

Екатеринбуржец, ничего не подозревая, сделал заказ, оплатив его через сайт и заполнив соответствующую форму.

Шли часы, а курьера все не было. Тогда любитель кулинарных изысков решил отменить заказ, написав в службу поддержки якобы компании по доставке еды. Вышедшая в чат на связь диспетчер заявила о том, что для того, чтобы вернуть свои деньги за не доставленный заказ, нужно заполнить определенную форму. Открыв ее, мужчина увидел, что в анкете по возврату нужно указать данные своей банковской карты.

При этом неизвестная девушка, представившаяся Екатериной, настойчиво пыталась склонить клиента к заполнению формы. И тут мужчина догадался, что столкнулся, видимо, с банальным мошенничеством. При ответе на вопросы о том, почему форма по возврату средств является такой странной и почему нельзя перевести деньги обратно на "Сбербанк онлайн", ему ответили, что таковы условия банка-эмитента. А когда на почту мужчины не пришел чек об оплате, а у него стали спрашивать код для подтверждения оплаты, у него не осталось сомнений, что роллов он не получит.

"Я до сих пор в шоке от данного инцидента. Много раз до этого оплачивал заказы через сайты и мне всегда привозили еду курьеры. А тут же мало того, что почти 1500 потерял, так еще и пытались обчистить мою карту полностью, переведя все средства себе. Решил, что люди должны узнать об этом, чтобы тоже, как и я, не попались на нетипичную уловку", - поделился уралец.

Затем же на нашего рассказчика вышел неизвестный, который, позвонив, представился менеджером и заявил, что форму отправить просто необходимо. Когда же мужчина пообещал пожаловаться в полицию, то некто из чата заявил: "Если хоть кому-то пикнешь об этом, то я запущу на твой телефон вредоносную программу "бомбер" и твой гаджет будет буквально завален спам-сообщениями". Затем же прислал скриншот, на котором клиент был обозначен как "мамонт".

В переписке, помимо всего прочего, "работника" даже поздравляли за то, что "мамонт перевел деньги". Вероятно, речь идет о целой мошеннической организованной структуре со своими правилами, терминами и, похоже, даже заработной платой.

Изучая сайт доставки еды, наше агентство увидело, что домен сайта зарегистрирован в Белоруссии. При этом на самом сервисе обещают доставку роллов и суши по России. Никаких телефонных контактов фирмы не указано, в связи с чем получить комментарий не представляется возможным. Фирма обещает связь только по адресу электронной почты и в онлайн-чате. Что является крайне подозрительным.

Напомним, что ранее ГУ МВД по Свердловской области разработало памятку как не стать жертвой интернет-мошенников.

К слову, на просторах интернета мы обнаружили и другие похожие сайты с похожими названиями, на которых не указаны телефонные номера или же указаны стационарные телефоны без кода города.

Накануне.RU просит считать данный текст официальным обращением в правоохранительные органы.