В Москве задержали Ксению Собчак, Марию Баронову и Никиту Могутина

В Москве у здания ФСБ задержали несколько человек, вышедших с одиночными пикетами в поддержку задержанного утром экс-сотрудника газет Коммерсант и Ведомости Ивана Сафронова.

Mash сообщает, что задержаны, например, Ксения Собчак и Мария Баронова. Baza добавляет, что задержан ее редактор Никита Могутин.

Напомним, Иван Сафронов был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях. Сообщалось, что причиной задержания могла стать статья в Коммерсанте о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны. Позднее Песков заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью. Материалы дела засекретила ФСБ, подозревающая Сафронова в работе на одну из стран НАТО.