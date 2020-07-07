В микрорайоне Краснолесный возможностей для занятия спортом станет больше

Национальный проект "Жилье и городская среда" при всей грандиозности общероссийского замысла жителями городов оценивается прежде всего по изменениям собственного двора, дорожек в ближайшем сквере и обновлению микрорайона, в котором человек живет. Воронежцы, проживающие в микрорайоне Краснолесный, воочию видят позитивные изменения вокруг своего места жительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году в округе №1, в микрорайоне Краснолесный, который представляет в Воронежской городской думе Владимир Ходырев, работы по благоустройству городского пространства будут продолжены. Обновление городской среды здесь проходит под знаком создания условий для занятия спортом и, в том числе, через эти изменения популяризации здорового образа жизни.

В 2020 году при содействии депутата выделены из бюджета серьезные средства на закупку и установку спортивных тренажеров во дворах по улицам Столля, Боровиковая, Приграничная. Кроме того, выделены также средства из бюджета на производство работ по реконструкции ограждения стадиона «Локомотив», сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы.

ТОС «Коммунистическая», которое выиграло грант на благоустройство площадки и установку спортивного оборудования на улице Родниковая, получит от депутата Ходырева помощь в финансировании возведения ограждений.

Благоустройство городской сферы - понятие весьма широкое. Ведь потребности городского жителя разнообразны. Поэтому депутатские усилия направлены не только на помощь в обновлении конкретных городских территорий. Продолжается и депутатская работа по поддержке учреждений социальной сферы. Особенно серьезные усилия прилагает депутат для помощи в решении насущных вопросов различных учреждений образования и иных организаций, занимающихся вопросами воспитания детей.

Например, в школе №24 планируется проведение текущего ремонта. В прошлом, 2019 году, здесь при активном содействии депутата Ходырева был решен вопрос реконструкции входной группы в школу, обустроена современная площадка для проведения общешкольных торжественных линеек. Еще одно учреждение соцсферы - детский сад №11 смог получить из бюджета необходимые средства на ремонт прачечной. Для детской школы искусств будут закуплены музыкальные инструменты. А в Доме культуры «Краснолесье» появятся новая оргтехника и мебель.