Из-за сделки ОПЕК+ российская нефть Urals в июле может обновить худшие результаты

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
нефть качалка буровая вышка (2004) | Фото

Из-за сделки ОПЕК+ российская нефть Urals в июле может обновить худшие результаты

Экспорт нефти российского сорта нефти Urals в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле может обновить исторический минимум из-за уменьшения добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Сокращение отгрузок нефти может составить порядка 25% к уровню предыдущего месяца, до 1,67 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ценовое агентство Argus. Суммарные поставки всех сортов нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле должны сократиться на 14% по сравнению с июнем, до 3,27 млн баррелей в сутки (13,87 млн тонн). Это станет минимальным уровнем с декабря 2014 года.

"По предварительным данным, отгрузки Urals в текущем месяце снизятся на 25% относительно июня, до 1,67 млн баррелей в сутки (7,17 млн тонн), сообщили участники рынка. Это минимальный объем за историю мониторинга Argus c 2002 года", - говорится в сообщении.

Морские отгрузки этого сорта нефти в июле могут сократиться на 41% к уровню июня, в основном за счет балтийских портов, где отгрузки, как ожидается, могут сократиться на 45%. Прокачка по магистральному нефтепроводу "Дружба" также может уменьшиться на 4%, передает ТАСС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за сделки ОПЕК+ российская нефть Urals в июле может обновить худшие результаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Urals, ОПЕК+



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети