Из-за сделки ОПЕК+ российская нефть Urals в июле может обновить худшие результаты

Экспорт нефти российского сорта нефти Urals в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле может обновить исторический минимум из-за уменьшения добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Сокращение отгрузок нефти может составить порядка 25% к уровню предыдущего месяца, до 1,67 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ценовое агентство Argus. Суммарные поставки всех сортов нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле должны сократиться на 14% по сравнению с июнем, до 3,27 млн баррелей в сутки (13,87 млн тонн). Это станет минимальным уровнем с декабря 2014 года.

"По предварительным данным, отгрузки Urals в текущем месяце снизятся на 25% относительно июня, до 1,67 млн баррелей в сутки (7,17 млн тонн), сообщили участники рынка. Это минимальный объем за историю мониторинга Argus c 2002 года", - говорится в сообщении.

Морские отгрузки этого сорта нефти в июле могут сократиться на 41% к уровню июня, в основном за счет балтийских портов, где отгрузки, как ожидается, могут сократиться на 45%. Прокачка по магистральному нефтепроводу "Дружба" также может уменьшиться на 4%, передает ТАСС.