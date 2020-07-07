12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В июне в Свердловской области резко выросло число вызовов "скорой помощи" на подозрение COVID-19

В Свердловской области в июне резко выросло число вызовов "скорой помощи" на подозрение COVID-19. Об этом в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Ситуация по коронавирусу контролируемая, однако мы видим, что количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 растет: в мае их было 5 040, а по итогам июня — 9 347 при общем количестве обращений 59 527 и 62 455, соответственно", - отметил губернатор.

По его словам, в Екатеринбурге работают 29 бригад "скорой" для работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него. В бригадах состоят 317 человек.

За все время пандемии в Свердловской области было выявлено 14 529 случаев COVID-19. 

Добавим, что в июне в Свердловской области произошел и резкий подъем фиксируемой смертности - умерло на 1000 человек больше, чем за июнь прошлого года. Официально такой тревожный итог не связывают с коронавирусом - от него за весь период вспышки скончались, по официальным данным, 138 человек.

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В июне в Свердловской области резко выросло число вызовов "скорой помощи" на подозрение COVID-19

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Теги: скорая помощь, коронавирус



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