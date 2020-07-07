12 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
(2020) | Фото: gubernator96.ru

Куйвашев встретился с руководством "ВСМПО-Ависма"

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с новым руководителем ВСМПО-Ависма и зампредом совета директоров корпорации. Ранее, напомним, полпред Николай Цуканов обратил внимание главы региона на напряженную ситуацию, складывающуюся вокруг титанового гиганта.

Заместитель председателя совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков представил сегодня губернатору нового генерального директора предприятия Сергея Степанова, занявшего пост 2 июля.

"Распространение инфекции и повсеместно вводимые из-за этого ограничительные меры сказались на экономическом положении участников ряда рынков, в том числе и потребителей титановой продукции. Этим обусловлена необходимость оптимизации бизнес-процессов и изменение подходов к работе на ВСМПО-Ависма, которые позволят оперативнее преодолеть возникшие трудности. По словам Михаила Шелкова, одной из основных задач сегодня остается сохранение коллектива, при необходимости — обучение и переподготовка специалистов. Корпорация в настоящее время реализует масштабную инвестиционную программу. С предприятием заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) для проведения модернизации прокатного комплекса", - сообщили в ДИП главы региона.

Напомним, около 50% сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде пришлось перейти на режим неполной занятости из-за проблем авиационной отрасли на фоне пандемии коронавируса и снижения заказов на титан. В ситуацию пришлось вмешаться полпреду Цуканову,

Ранее новый и теперь уже бывший руководитель ВСМПО-Ависма Максим Кузюк анонсировал сокращения на предприятии. Также он попросил перестать воспринимать завод как гарантированного работодателя Верхней Салды, хотя и признал, что город не переживет, если случится массовое сокращение на предприятии.

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Куйвашев встретился с руководством "ВСМПО-Ависма"

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Теги: евгений куйвашев, николай цуканов, всмпо-ависма



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