Куйвашев встретился с руководством "ВСМПО-Ависма"

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с новым руководителем ВСМПО-Ависма и зампредом совета директоров корпорации. Ранее, напомним, полпред Николай Цуканов обратил внимание главы региона на напряженную ситуацию, складывающуюся вокруг титанового гиганта.

Заместитель председателя совета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков представил сегодня губернатору нового генерального директора предприятия Сергея Степанова, занявшего пост 2 июля.

"Распространение инфекции и повсеместно вводимые из-за этого ограничительные меры сказались на экономическом положении участников ряда рынков, в том числе и потребителей титановой продукции. Этим обусловлена необходимость оптимизации бизнес-процессов и изменение подходов к работе на ВСМПО-Ависма, которые позволят оперативнее преодолеть возникшие трудности. По словам Михаила Шелкова, одной из основных задач сегодня остается сохранение коллектива, при необходимости — обучение и переподготовка специалистов. Корпорация в настоящее время реализует масштабную инвестиционную программу. С предприятием заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) для проведения модернизации прокатного комплекса", - сообщили в ДИП главы региона.

Напомним, около 50% сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде пришлось перейти на режим неполной занятости из-за проблем авиационной отрасли на фоне пандемии коронавируса и снижения заказов на титан. В ситуацию пришлось вмешаться полпреду Цуканову,

Ранее новый и теперь уже бывший руководитель ВСМПО-Ависма Максим Кузюк анонсировал сокращения на предприятии. Также он попросил перестать воспринимать завод как гарантированного работодателя Верхней Салды, хотя и признал, что город не переживет, если случится массовое сокращение на предприятии.