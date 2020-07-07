Тюменская авиабаза получила 10 беспилотников для наблюдения за лесами

В Тюменской области 10 беспилотных воздушных судов закуплены по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщили в департамент лесного комплекса региона.

Восемь беспилотных воздушных судов вертолётного типа – квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise и 2 беспилотника самолётного типа Zala 427-08Т. Техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях.

Беспилотники помогут специалистам вести наблюдение по обнаружению природных пожаров, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, находить пути подъезда техники для оперативного тушения. Грамотно проведенная разведка местности позволит быстрее справляться со стихией. Также профессиональные дроны будут задействованы в борьбе с незаконными рубками и другими нарушениями лесного законодательства.

Восемь специалистов ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" уже прошли обучение по управлению новой летательной техникой. В ближайшее время пройдет обучение еще двух специалистов.