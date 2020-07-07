В Кремле отрицают, что Путин планировал и отменил встречу с Рогозиным после задержания его помощника

В Кремле отрицают, что планировалась встреча Владимира Путина с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Ранее СМИ сообщали, что таковая встреча была отменена после задержания по подозрению в госизмене помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

"Такая встреча не планировалась", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, Иван Сафронов был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Ранее он работал журналистом в Коммерсанте и Ведомостях. Сообщалось, что причиной задержания могла стать статья в Коммерсанте о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны. Позднее Песков заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью. Материалы дела засекретила ФСБ, подозревающая Сафронова в работе на одну из стран НАТО.