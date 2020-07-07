12 Октября 2020
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Политика
(2017) | Фото: https://t.me/solarstorm/4572

На Москву надвигается буря

На Москву надвигается гроза с градом и сильным ветром. МЧС выпустило предупреждение и рекомендовало переждать непогоду в помещении.

Буря достигнет столицы в период с 18.30 до 22.00. Спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

Mash сообщил, что ураган уже приблизился к району Путилково, где унес овощную палатку, подбросив в воздух продавца.

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На Москву надвигается буря

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