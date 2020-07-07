В Перми бывший представитель подрядчика строительства ЖК "Любимов" получил срок за вымогательство 75 миллионов

В Перми вынесли приговор 39-летнему жителю Ярославля, доверенному лицу компании "Стройтрансгаз", обвинявшемуся в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Он наказан семью с половиной годами колонии строгого режима. Также он оштрафован на 11 млн руб. Имущество конфисковано в счёт штрафа. Приговор вступил в силу.

Напомним, преступник требовал 75 млн руб. от представителей компании "Камстрой" за якобы оказанное содействие в выборе компании в качестве субподрядчика при строительстве ЖК "Любимов" в Березниках. Он сообщил представителю строительной организации, что договор с "Камстрой" был заключён благодаря их действиям и в случае, если компания откажется платить, угрожал не оплачивать заключенный контракт. Сотрудник "Камстроя" обратился в правоохранительные органы. Передача денег проходила под контролем оперативных служб. При получении 1,1 млн руб. злоумышленника задержали.