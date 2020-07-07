Цуканов обратил внимание свердловского губернатора на ситуацию с ВСМПО-Ависма

Полномочный представитель президента РФ по УрФО Николай Цуканов обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию на ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде. Главной задачей в решении проблем на предприятии стоит максимально возможное сохранение рабочего коллектива.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, рабочая встреча прошла в рамках обсуждения комплекса мер по стабилизации экономики в условиях распространения коронавируса. По словам губернатора области, ситуация с предприятием находится под контролем региональных властей, которые совместно ищут поиск возможных решений.

Напомним, около 50% сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде пришлось перейти на режим неполной занятости из-за проблем авиационной отрасли на фоне пандемии коронавируса и снижения заказов на титан. В ситуацию пришлось вмешаться полпреду Цуканову,.

Ранее новый и теперь уже бывший руководитель ВСМПО-Ависма Максим Кузюк анонсировал сокращения на предприятии. Также он попросил перестать воспринимать завод как гарантированного работодателя Верхней Салды, хотя и признал, что город не переживет, если случится массовое сокращение на предприятии.

Аналогичная ситуация произошла в Нижнем Тагиле - там тоже потребовалось ручное антикризисное управление полпреда. Предприятие НТЗМК вышло из трехдневки на полную рабочую неделю после вмешательства Цуканова.