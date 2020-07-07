12 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
Кировка, Челябинск, нулевой километр (2015) | Фото: Накануне.RU

Суд просят признать недействительными сделки по продаже комплекса "Челябинск-Сити"

13 июля Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу конкурсного управляющего общества "Регионснабсбыт" на определение арбитражного суда об отказе в возврате в конкурсную массу общества комплекса "Челябинск-Сити".

Именно продажа комплекса "Челябинск-сити", по мнению кредиторов, стала причиной банкротства должника. Не был уплачен НДС с продажи, в связи с чем налоговая обратилась в суд с заявлением о признании "Регионснабсбыт" банкротом.

"Суд первой инстанции делает парадоксальный вывод: имущественные права кредиторов не нарушены. И это притом, что сделка между обществом "Регионснабсбыт" и "Interrocks Ventures Limited" фактически была совершена, бюджет, действительно, не получил 120 млн рублей, а инициатором дела о банкротстве общества "Регионснабсбыт" поэтому и стала налоговая служба", - сообщил представитель конкурсного управляющего общества "Регионснабсбыт" адвокат Евгений Чуркин.

По словам представителя конкурсного управляющего, суд посчитал, что нет смысла признавать сделку недействительной, потому что это бы отменило и начисление НДС с продажи.

"Таким образом, в результате сделки из конкурсной массы выведено около миллиарда рублей, а этой суммой можно было оплатить претензии всех кредиторов (более 800 млн рублей)", - подчеркнул Евгений Чуркин.

В марте 2019 года в Арбитражный суд Челябинской области обратился кредитор общества "Регионснабсбыт" – компания "Южуралтранс", которая просила признать недействительными три сделки по продаже комплекса "Челябинск-Сити" между обществом "Регионснабсбыт" и офшором "Interrocks Ventures Limited", между "Interrocks Ventures Limited" и обществом "Бизнес-Актив", между ООО "Бизнес-Актив" и АО "Южуралзолото Группа Компаний". В апреле 2020 года суд отказал в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной.

По мнению кредитора, имущество было продано по заниженной стоимости, а полученные средства выведены на аффилированные компании.

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Суд просят признать недействительными сделки по продаже комплекса "Челябинск-Сити"

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Теги: Челябинск-сити, Регионснабсбыт, банкротство, суд,



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