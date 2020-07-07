В Тюмени руководство признанного банкротом "СибНАЦа" задолжало сотрудникам 10 миллионов

Проверка работы признанного банкротом "Сибирского научного-аналитического центра" показала, что есть крупный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

В сентябре 2019 г. появились долги по оплате труда, их частично погашали, однако они возникали вновь. В связи с нарушениями в деятельности конкурсного управляющего прокуратура внесла в союз арбитражных управляющих "Правосознание" представление и возбудила административное дело по статье "Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве".

Он привлечён к дисциплинарной и административной ответственности. В результате вмешательства прокуратуры долги по заработной плате в 10 млн руб. полностью погашены.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля 2019 г. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов "центра" превысила 800 млн руб. Общая стоимость всего имущества организации – 983 млн руб.