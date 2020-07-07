В Свердловской области за июнь 2020 года умерло на 1000 человек больше, чем за июнь 2019

Количество летальных исходов среди свердловчан в июне текущего года составило 5 тыс. 275, что на 934 случая превышает показатели июня 2019 г. (4 тыс. 341) и на 505 июня 2018 г. (4 тыс. 770). При этом, показатели смертности в регионе за январь-июнь 2020 г. сравнительно ниже аналогичного периода в прошлом и позапрошлом годах. 29 тыс.171 в 2020 г. против 29 тыс. 530 в 2019 г. и 30 тыс. 865 в 2018 г.

На момент публикации не удалось узнать о причинах резкого роста смертности в прошлом месяце. По сравнению с маем текущего года, количество смертей увеличилось на 744 (4 тыс. 531 случай). Увеличилось количество летальных исходов и в марте 2020 г.: 5 тыс. 114 против 4 тыс. 487 в феврале.

Напомним, в течение прошлого месяца от коронавируса скончалось аномально высокое количество свердловчан. Только за июнь этот показатель достиг 66, что практически вдвое больше, чем за весь предыдущий период пандемии (29). На 7 июля 2020 г. количество летальных исходов "ковид-больных" возросло на 43 пункта: 95 на период 30 июня до 138 на сегодняшний день. При этом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что уровень смертности на Среднем Урале ниже многих других регионов России.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было снова зарегистрировано семь случаев летального исхода больных COVID-19. Таким образом, общее число смертей в регионе достигло 138.