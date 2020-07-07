В Ревде запустят станцию, которая обеспечит весь город качественной питьевой водой

В уральском городе Ревда завершается реализация масштабного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения, благодаря которому жителям будет подаваться качественная питьевая вода.

Ход работ на объекте и его готовность к эксплуатации по поручению губернатора Евгения Куйвашева сегодня лично проверил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Строительно-монтажные работы на очистных сооружениях практически завершены и объект поэтапно вводится в эксплуатацию. Для установления всех технологических параметров сейчас станция должна пройти режим пуско-наладки "под нагрузкой". После этого, если в процессе испытаний не будет выявлено отклонений ни в качестве очищенной воды, ни в работе оборудования, она сможет выйти на установленную мощность – 45 тысяч кубометров воды в сутки – и начать работу на потребителей", - рассказал после осмотра станции глава МинЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, начать подачу воды в городскую систему водоснабжения планируется уже к сентябрю. Финансирование реконструкции очистных сооружений в Ревде осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных источников и составило более 1,6 миллиарда рублей. Из региональной казны на эти цели затрачено 693 миллиона рублей.

На объекте полностью демонтировали старые, физически изношенные сооружения и вместо них возвели новые объекты водоподготовки с современным энергосберегающим российским и зарубежным оборудованием. Оно позволяет очищать питьевую воду по самым передовым в этой сфере технологиям – с помощью микрофильтрации, озонирования, корректировки кислотности и других.

Мероприятия по строительству и модернизации инфраструктуры, повышению качества централизованного водоснабжения и внедрению современных технологий водоочистки в Свердловской области осуществляются в рамках регионального и федерального проектов "Чистая вода". Они являются теми направлениями, которые по поручению губернатора Евгения Куйвашева находятся в центре внимания не только областных властей, но и органов местного самоуправления каждого из свердловских муниципалитетов.