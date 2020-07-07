У владельца "скорых" в Перми подозревают коронавирус

У владельца пермской компании по аутсорсингу медицинского транспорта "Новоскор" Евгения Фридмана подозревают коронавирус, об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Фридмана.

Бизнесмен находится в Москве и там сейчас самоизолировался.

По его словам, у него поднялась температура до 38 градусов, а также он пожаловался на "дикую слабость". Врачи уже взяли у него анализы, они будут готовы на днях.

По предписанию санитарных властей Москвы Евгений Фридман обязан соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.