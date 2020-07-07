Медики Екатеринбурга получили 12 новых машин "скорой помощи". Ключи вручил Высокинский

12 новых автомобилей "скорой медицинской помощи" получили сегодня врачи Екатеринбурга. Мероприятие прошло на площадке Территориального центра медицины катастроф (ул. Малопрудная, д. 6), в нем принял участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа по оснащению автопарка "скорой медицинской помощи" Екатеринбурга продолжается, власти работают над тем, чтобы улучшить качество оказания медицинских услуг и комфорт врачей. В следующем месяце город получит еще 30 автомобилей.

"Вы знаете, что врачи скорой медицинской помощи принимают решение в течение доли секунд, от которых зависит жизнь человека. Чем быстрее бригада прибыла к пациенту, тем больше шансов на удачный исход", - подчеркнул Александр Высокинский во время церемонии вручения ключей от автомобилей.

Он выразил уверенность в том, что те автомобили, которые выйдут на линию, станут серьёзным подспорьем для "скорой медицинской помощи" Екатеринбурга, работающей сегодня в очень непростых условиях.

После завершения торжественного вручения глава Екатеринбурга сам сел за руль нового автомобиля и лично его протестировал.

"Это машина, сделанная для удобства и пациентов, и бригад, которые будут работать: стоят улучшенные печки, система подогрева, есть возможность подключения к внешним источникам питания во время реанимации, стоит усиленный генератор, я думаю, что это очень хорошее приобретение", - поделился впечатлениями градоначальник.

Новые специализированные машины закуплены за счёт федерального бюджета и предоставляют врачам качественно новые возможности. Стоит отметить, что в этом году, впервые за последние двадцать лет, уральская столица выходит на нормативное состояние техники "скорой медицинской помощи".