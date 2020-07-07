Крестные ходы во время "Царских дней" в Екатеринбурге могут состояться, несмотря на коронавирус

Власти Свердловской области совместно с епархией прорабатывают вопрос о проведении двух крестных ходов, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Крестные ходы планируются в Екатеринбурге 16 июля, а также в ночь с 16 на 17 июля. Креков напомнил, что по указу губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Урале официально разрешены мероприятия на открытом воздухе при соблюдении всех санитарных норм. По его словам, сейчас епархия согласовывает их проведение с властями.

"Заинтересованность тут взаимная", - отметил вице-губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что одиозный схимонах Сергий, осужденный за распространение ложной информации о коронавирусе и лишенный сана судом Екатеринбургской епархии, решил 17 июля провести свой крестный ход во время "Царских дней". Он пройдет вокруг Среднеуральского женского монастыря, где Сергий и укрывается.