12 Октября 2020
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Набережная, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске стартует реконструкция набережной

В Нижневартовске приступят к работам по благоустройству набережной. Реконструкция коснётся участка береговой линии от улицы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева. Строительство идёт в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". Финансирование идёт за счёт федерального, окружного и городского бюджетов, а также внебюджетных средств в рамках соглашения о "Роснефтью". Объём финансирования на этот год – 60 млн руб., сообщили Накануне.RU в мэрии.
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В марте 2019 г. жителям Нижневартовска презентовали проект благоустройства набережной Оби. Тогда прошла публичная презентация эскизов, на основе которых начались работы. Проект получил поддержку от присутствовавших на презентации, обсуждался с общественниками, депутатами.

"Для горожан этот объект является знаковым. Набережная должна стать визитной карточкой, потому что историческое начало нашего города – река Обь. Кроме того, набережная как гидротехнический объект имеет ряд своих уникальных особенностей. Обновленная набережная станет не только украшением нашего города, но и современным, удобным местом активного отдыха для вартовчан", - сказал во время рабочей поездки мэр Василий Тихонов.

Василий Тихонов, набережная, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Набережная, реконструкция, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Подрядчиком при исполнении этого проекта выступит ООО "Гарант Сервис" из Новоаганска. Компания работает на рынке строительства более семи лет и уже выполняла работы в Нижневартовске. Кроме того, у организации имеются ресурсы и мощности, необходимые для реконструкции набережной.

"Сейчас контракт уже заключён. В ближайшее время мы приступим к первому этапу строительных работ – выполним прокладку коммуникаций, возведём свайное основание и бетонные конструкции", - сказал директор ООО "Гарант Сервис" Михаил Пучин.

Набережная, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Благоустройство набережной символично поделено на четыре зоны: "Начало", "Романтика", "Эпоха" и "Современность". Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения – детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадку для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега.

Набережная, проект реконструкции, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Набережная, проект реконструкции, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Набережная, проект реконструкции, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске стартует реконструкция набережной

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Теги: набережная, реконструкция, Гарант Сервис, Новоаганск, Василий Тихонов



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