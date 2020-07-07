ФСБ: В Астрахани планировался теракт

ФСБ РФ предотвратила теракт в Астраханской области. Местный житель планировал вооруженные нападения на административные здания.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан, он является сторонником террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

В ходе обысков изъяли сигнальный пистолет, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, патроны, две гранаты, запалы и запрещенную экстремистскую литературу.

Неделю назад во Владикавказе был предотвращен теракт. Его также собирался совершить сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

По данным спецслужбы, задержанный собирался совершить теракт и уехать на Ближний Восток, чтобы вступить в ряды боевиков.