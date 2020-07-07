Завершено расследование уголовного дела в отношении пермяка, разместившего фото Власова в "Банке памяти"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении 19-летнего пермяка Даниила Симанова, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, Симанов 4 мая этого г. через приложение в соцсети отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника Родины Андрея Власова для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Сделал он это для оправдания предательства пособника нацистов и героизации его персоны. Свою вину в ходе предварительного следствия обвиняемый признал.

Также завершено расследование уголовного дела по этой же статье в отношении 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова. Он в "Банк Памяти" направил фотографию Гитлера. Свои действия объяснил "шуткой". Вину также признал.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СКР.