12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Павел Креков (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область может не ждать "второй волны" коронавируса – еще не закончилась первая

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, ждать ли в регионе нового всплеска коронавируса.
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Как заявил он на сегодняшнем брифинге, увеличение числа выявленных заболевших в последние дни не является "второй волной".

"Это эпидпроцесс. "Вторая волна" начнется только тогда, когда закончится первая", - отметил Креков.

Вице-губернатор добавил, что на рост выявленных заболевших влияют разные факторы: к примеру, когда на каком-нибудь предприятии происходит вспышка COVID-19 среди сотрудников или задерживаются результаты анализов. Тогда ситуация по статистике ухудшается.

"Мы сейчас по-прежнему находимся в "первой волне", - уточнил Креков.

Напомним, ранее вице-губернатор заявил, что около 70% жителей Свердловской области, у которых подтвердился диагноз "коронавирус", заразились через самый ближайший круг общения.

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Свердловская область может не ждать "второй волны" коронавируса – еще не закончилась первая

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Теги: коронавирус, Свердловская область, вторая волна



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