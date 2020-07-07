12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Книжный магазин &quot;Дом книги&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

70% заболевших коронавирусом свердловчан подхватили его от членов семьи, друзей и знакомых

Около 70% жителей Свердловской области, у которых подтвердился диагноз "коронавирус", заразились через самый ближайший круг общения. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, основное количество заболевших в регионе подхватили инфекцию от членов семьи, друзей и знакомых. В связи с этим Креков призвал свердловчан постараться минимизировать общение, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить маски.

Он отметил, что в области сокращается количество бессимптомных больных, но при этом растет число пациентов в тяжелом состоянии.

"Мы были к этому готовы", - заявил вице-губернатор.

Павел Креков добавил, что ситуация с коронавирусом на Среднем Урале стабильная, но "хотелось бы, чтобы цифры по заболеваемости были ниже". Он рассказал, что в регионе продолжаются исследования жителей на антитела к COVID-19. Некоторые делают их самостоятельно и за деньги, а часть проводится бесплатно совместно в Роспотребнадзором.

"Что касается уровня смертности, то по этому показателю мы ниже многих других регионов России", - заключил Креков.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было снова зарегистрировано семь случаев летального исхода больных COVID-19. Таким образом, общее число смертей в регионе достигло 138.

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70% заболевших коронавирусом свердловчан подхватили его от членов семьи, друзей и знакомых

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Теги: коронавирус, заболевшие, Креков, Свердловская область



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