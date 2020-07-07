Материалы дела советника главы "Роскосмоса" засекретили

Материалы по делу о госизмене советника главы госкорпорации Роскосмос и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова маркированы грифом "секретно".

Все судебные процессы по делу будут проходить в закрытом режиме, сообщает ТАСС. Следствие будет настаивать на заключении Сафронова в СИЗО.

Напомним, Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве. ФСБ подтвердила, что он проходит по статье "Государственная измена". Бывшего журналиста подозревают в том, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.

В Роскосмосе Сафронов около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. В корпорации ранее заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду.