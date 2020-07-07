12 Октября 2020
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Юрий Карликанов (2020) | Фото: zs74.ru

Вице-спикер челябинского ЗСО: "Мост через Урал должен быть восстановлен!"

Юрий Карликанов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, провел специальное совещание по вопросу реконструкции автодорожного моста через реку Урал в Верхнеуральском районе. Работы "уперлись" в неготовность проектно-сметной документации по объекту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского ЗСО, Юрий Карликанов недавно посетил Верхнеуральский район и на месте осмотрел мост примерно полувековой давности, ознакомился с вопросами готовности проектно-сметной документации на реконструкцию объекта.

"Сроки разработки проекта значительно затянулись, организация, которая им занималась, получила многочисленные замечания Госэкспертизы, а затем перестала выходить на связь. Глава Верхнеуральского района обратился в Законодательное собрание с просьбой оказать содействие в решении проблемы", - рассказал Юрий Карликанов о существующих проблемах.

Вице-спикер поручил разобраться в сложившейся ситуации, привести всю проектно-сметную документацию в порядок, после чего можно будет отправить заявку на федеральное финансирование в рамках программы "Мосты и путепроводы". Программа реализуется Правительством РФ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По ней планируется до 2035 года восстановить и отремонтировать в том числе и аварийные и предаварийные мосты в части субъектов России.

По предварительным расчетам специалистов, реконструкция автомобильного моста через Урал в этом месте может обойтись бюджету в 70 млн руб.

Юрий Карликанов(2020)|Фото: zs74.ru

Юрий Карликанов(2020)|Фото: zs74.ru

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Вице-спикер челябинского ЗСО: "Мост через Урал должен быть восстановлен!"

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Теги: Юрий Карликанов, национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги



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