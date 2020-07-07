"Идут допросы". Глава Мегиона рассказал о расследовании дела, по которому проходит свидетелем

В Мегионе продолжается расследование уголовного дела, касающегося ввода в эксплуатацию жилых домов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, в 2019 г. на основе фальшивых документов о готовности жилых домов к заселению людьми администрация приняла решение о введении их в эксплуатацию. Часть квартир куплена мэрией. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в превышении полномочий проходит сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии, а в получении взятки и служебном подлоге – сотрудник Службы жилищного и строительного надзора округа. Сотрудники СК и РУ ФСБ по Тюменской области провели обыски в мэрии Мегиона и по месту жительства некоторых сотрудников. Кроме того, различные сотрудники администрации – в частности, глава Олег Дейнека – были вызваны на допросы.

В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что расследование продолжается, новых фигурантов или эпизодов нет.

"Всё идёт в вялотекущем процессе. Идут допросы", - сказал в разговоре с агентством Дейнека.