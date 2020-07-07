В Челябинске жильцы дома пожаловались в УФАС на рекламу пивного магазина

В Челябинске жильцы дома пожаловались в УФАС на рекламу магазина, продающего пиво.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, в заявлении жильцы сообщили, что реклама была установлена без их согласия и не предупреждает о вреде алкогольной продукции.

Сейчас антимонопольный орган изучает данную рекламную информацию на соответствие законодательству. Направлен в запрос в управление наружной рекламы и информации города для получения сведений о наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.